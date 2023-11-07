رسميًا.. الريال يجدد عقد كامافينجا حتى 2029

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا، حتى عام 2029، ضمن ثورة تحصين النادي لشبابه من أعين الأندية الأخرى.

وأصدر النادي الإسباني، بيانًا رسميًا، يعلن من خلاله تجديد عقد لاعب خط الوسط كامافينجا، قائلًا: «اتفق نادي ريال مدريد وكامافينجا على تمديد عقد اللاعب، الذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2029».

وجدد الريال عقد كامافينجا بعد أقل من 3 سنوات على وصوله لقلعة الملكي، ليستمر داخل الفريق حتى صيف 2029، بعدما كان عقده ينتهي في صيف 2027.

ويعتبر كامافينجا، ثالث اللاعبين الشبان، الذين مدد الميرينجي عقدهم خلال الأيام الأخيرة، وذلك بعد تمديد عقد البرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس بشروط جزائية ضخمة.

وخاض صاحب الـ20 عامًا، مع ريال مدريد 114 مباراة منذ انضمامه للفريق بمختلف المسابقات، كما توج مع الملكي بـ6 ألقاب.

وحصل إدواردو كامافينجا على بطولات: دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.