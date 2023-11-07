محافظ قنا يشهد اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اصطفاف معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالاستعداد الكامل و مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي اي أزمة أو كارثة طبيعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و النائبة حنان عبدالمنعم عوض عضو مجلس النواب ، و احمد السيد وكيل وزارة التموين ، و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، و المهندس محمد جيلاني وكيل وزارة الزراعة ،و المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة ، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى ، و عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا ..

ومن جانبه أوضح محافظ قنا، أن الهدف من الاصطفاف هو رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ.

كما تفقد «الداودي» المركبات والمعدات والسيارات المصطفة بإجمالي ٣٥ مُعدة تنوعت ما بين « لودر، جليدر، قلاب،لودر زاحف، سيارات مياه، سيارات سلم كهربائي، سيارات بيك اب ودوبل كابينة، حاويات، جرارات زراعية ، سيارات إسعاف مجهزة »، كما تم المرور على جميع المعدات المصطفة، وتكليف سائقيها بتشغيلها وإجراء تجارب للمهام الأساسية لكل معدة، للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها وكفاءتها الفنية للقيام بمهامها.

وأضاف الداودي، أنه شارك في الاصطفاف كل من معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا وفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومرفق الإسعاف وشارك في تنظيم الاصطفاف إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، مشيرا إلي أنه تم حصر كافة المعدات والآلات الموجودة المستخدمة في عمليات الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة المعدات اللازمة لرفع وشفط تجمعات مياه الأمطار وتشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها في ظل دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية المستمرة .

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