نائب محافظ القاهرة: لن نتهاون في إزالة العقارات المخالفة

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الاجهزة التنفيذية لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مشددًة على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها طبقا لتعليمات اللواء محافظ القاهرة .

وفى هذا السياق قامت الأجهزة التنفيذية بحى المعادي برئاسة اللواء دكتور طارق بحيري بتنفيذ قرار ازاله للتعدي ببناء مخالف شمل بناء حوائط من الطوب وسقف خرساني بالمسافه الحره الخلفيه للعقار رقم 38 شارع 6 بالمعادي وتم انتهاء الازاله بالكامل عمل محضر بالتنسيق مع قسم شرطه المعادي .

وشددت على ضرورة قيام المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع اي عقار مخالف دون الرجوع الي الاحياء كما شددت على تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة لمشرفي المربعات وفرق المتابعة الميدانية بالمنطقة و الاحياء لرصد المخالفات في مهدها .