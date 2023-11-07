صلاح حسب الله: فرص فوز الرئيس السيسي أصبحت محسومة لهذه الأسباب

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب السابق، إن الشعب المصري لا يهتم بأي قضية في الوقت الحالي إلا القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لم يتحدث خلال الفترة الحالية عن غلاء الأسعار أو أي شيء آخر، في ظل تطورات الوضع في قطاع غزة.



وأضاف "حسب الله"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن هناك وعيًا فطريًا تلقائيًا لدى الشعب المصري أنتج الحالية الوطنية القومية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري لا يحتاج إلى أي معلم لكي يعرف أن القضية الفلسطينية هي القضية الأهم على الإطلاق خلال الفترة الحالية.



وأوضح أن فرص فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة في ظل التطورات الحالية أصبحت محسومة، فلا يوجد أي أحد قادر على قيادة الدولة المصرية في هذا التوقيت سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

