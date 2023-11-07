محافظ قنا: إزالة 103 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 103حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية ، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، لإيقاف ظاهرة التعديات وحماية الأراضى الزراعية، على النحو الذى يحفظ حقوق الدولة و الأجيال القادمة من الأراضي الزراعية.

وأضاف الداودي، إن الوحدات المحلية نفذت إزالات لحالات التعدي بالتنسيق مع مسئول المتغيرات المكانية، ومديرية الزراعة، وحماية الأراضي، والري، والأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المعنية ، لافتا أن إجمالي حالات التعدي علي الأراضي الزراعية التي تمت إزالتها بلغت 103 حالة من التعديات علي الأراضي الزراعية على مساحة 6 أفدنة و 23 قيراط ليبلغ اجمالي عدد الحالات التي تم ازالتها خلال الايام الماضية 370 حالة علي مساحة 26 فدان و 6 قيراط ، مشيرا إلى أن هناك متابعة لاي تعديات من خلال وحدة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتى تقوم بالتعامل معها فوراً، لمنع أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهتها في مهدها بكل حسم وقوة.

وشدد الداودى على ضرورة الإزالة الفورية لأي تعدٍ جديد، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، مع مصادرة المعدات و مواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تخاذله أو تقصيره في أداء عمله الوظيفي.