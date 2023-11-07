صلاح حسب الله: مصر بوصلة المنطقة في دعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب السابق، إن مصر هي بوصلة المنطقة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القاهرة تتعامل مع هذا الملف بمنتهى القوة والحزم والدعم الواضح للقضية الفلسطينية، معقبًا: "مصر من أول يوم في الحرب على قطاع غزة وهي تدعم الشعب الفلسطيني".

وأضاف "حسب الله"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "لنهار"، أن القضية الفلسطينية تهم كل الشعب المصري والعربي وكل الشعوب المحبة والساعية للسلام، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد من الممكن أن يختلف على حق الشعب الفلسطيني في الحياة.

وأوضح أن الحرب على قطاع غزة شهدت الكثير من الحوادث المأساوية في ظل غياب الضمير العالمي، مشيرًا إلى أن مصر لم تتجاهل القضية الفلسطينية، رغم انشغالها بالانتخابات الرئاسية المقبلة.