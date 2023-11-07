صلاح حسب الله: الموقف المصري واضح في الدفاع عن القضية الفلسطينية

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب السابق، إن مصر قدمت الكثير من المساعدات الطبية والغذائية للشعب الفلسطيني، خلاف استقبال الكثير من الجرحى، كما أن مصر تبذل الكثير من الجهد السياسي من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة في محاولة لوقف إطلاق النار، والعمل على عدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف "حسب الله"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن مصر قدمت الكثير للشعب الفلسطيني، وليست في حاجة إلى تقديم السيرة الذاتية المصرية في الدفاع عن القضية الفلسطينية، فالموقف المصري واضح ابتداءً من 1948 حتى الآن، معقبًا: "مصر مش محتاجة اعتماد من أحد على موقفها العربي تجاه الكثير من القضايا، خاصة القضية الفلسطينية".

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يخشى على كل شبر من أرض مصر وفلسطين، كما أن لديه كامل الثقة في قدرة الجيش المصري على الحفاظ على الأمن القومي المصري.

