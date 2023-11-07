البنك المركزي الإسرائيلي يبيع النقد الأجنبي لدعم العملة المحلية

أعلن بنك إسرائيل المركزي يوم الثلاثاء أنه قام ببيع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي خلال شهر أكتوبر، مما أدى إلى تقليل الاحتياطي إلى 191.2 مليار دولار.

قام البنك المركزي بإطلاق برنامج بقيمة 30 مليار دولار لبيع العملات الأجنبية، وذلك منذ بداية الحرب مع حركة حماس في قطاع غزة قبل شهر، بهدف منع انهيار حاد في قيمة الشيكل.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع النقد الأجنبي من قبل البنك المركزي.

وكان بنك إسرائيل المركزي أعلن الشهر الماضي عن بيع 15% من احتياطي الدولار بهدف وقف انهيار سعر صرف الشيكل، وفقًا لما أفاد به موقع سكاي نيوز في خبر عاجل.

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن البنك المركزي الإسرائيلي قوله في بيان أعلن فيه عن هذه الخطة: "سنعمل في السوق خلال الفترة المقبلة بهدف تقليل التقلبات في سعر صرف الشيكل وتوفير السيولة اللازمة لضمان استمرارية عمل الأسواق".

وأشار البنك إلى أنه سيوفر أيضًا سيولة إضافية تصل إلى 15 مليار دولار في السوق.

تأتي هذه الخطوة في وقت انخفض فيه الشيكل إلى أدنى مستوى له منذ 8 سنوات مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية.