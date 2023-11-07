«أطباء بلا حدود»: إجراء جراحات وبتر للأطراف في غزة دون تخدير

قال الدكتور أحمد الدخيري مدير تنفيذي إقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود، إن مراكز الإيواء التابعة لـ"أونروا" في غزة تمت تعبئتها بالكامل ولا يمكن إضافة أي أشخاص آخرين، وتم ترحيل وتهجير العديد من المواطنين في شمال قطاع غزة.

وأضاف الدخيري، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «النظام الصحي لم يعد يمكنه التعامل مع هذه الأعداد الكبير من المرضى في ظل حالة الحصار القائمة حتى الآن، فالوقود لا يدخل بالإضافة إلى المواد الطبية والمواد الغذائية، وهو ما يعبر عن زيادة تدهور القطاع».

وتابع مدير تنفيذي إقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود: «النتائج مهلكة ولا نتمنى أن نراها في القريب العجيب، وزملاؤنا يخطروننا على أرض الواقع بأنهم يجرون عمليات جراحية دون توفر المواد الكافية، حيث يجرون الجراحات في ممرات المستشفى وتجرى الجراحات وبتر الأطراف دون تخدير بعدما زاد عدد المرضى في المؤسسات الصحية، فقد ارتفع عدد المتضررين من القصف سواء بإصابات جراحية أو حروق».

