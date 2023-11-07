وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد ترسا بعد تطويره ويتفقد مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية يرافقهما الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مكتب بريد ترسا بمركز طوخ بعد تطويره وتزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية؛ وذلك بحضور النائب أحمد بدوى.



ويقدم مكتب بريد ترسا جميع الخدمات الحكومية والبريدية والمالية المتكاملة للمواطنين مثل صرف المعاشات، وخدمات الشهر العقارى وسداد مخالفات المرور بالإضافة إلى الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية، وخدمات المراسلات والطرود، والبريد السريع، وكذلك سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وخدمات التوفير البريدية، وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى.

كذلك قام الدكتور عمر طلعت ومحافظ القليوبية بزيارة مدرسة WE "وى" للتكنولوجيا التطبيقية بمركز طوخ، بحضور النائب أحمد بدوى؛ حيث بدأ العمل بالمدرسة فى العام الدراسى الحالى، وقد تقدم للالتحاق بها أكثر من 200 طالب وطالبة من المواطنين بالمحافظة وتم قبول 67 طالب وطالبة بعد اجتيازهم عدد من الاختبارات فى اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات وكذلك اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

وفى سياق متصل؛ تفقد الدكتور عمرو طلعت، واللواء عبدالحميد الهجان مدرستى النور للمكفوفين والتربية الفكرية بعزبة الزراعة ببنها؛ بحضور النائب أحمد بدوى وكان فى استقبالهم الدكتور عبد المنعم الشرقاوى رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، وعدد من المسئولين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمحافظة، والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث سبق وأن تم تطوير القدرات التكنولوجية للمدرستين وتزوديهما من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببعض البرامج التكنولوجية، وتقديم الدعم التقنى متمثلا فى امدادها بعدد من أجهزة الحاسب الآلى وطابعات وشاشات عرض ضوئي، لتيسير العملية التعليمية للطلاب وتقديم التدريب التكنولوجى المتخصص للمدرسين.

وخلال الجولة؛ اطلع الدكتور عمرو طلعت على عدد من الأنشطة التعليمية التى تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطلاب باستخدام الوسائل التكنولوجية. واستمع لبعض المطالب المتعلقة بالاحتياجات التكنولوجية بمدارس المحافظة؛ حيث وجه الوزير بالتنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير الانترنت في مدارس التربية الفكرية والمكفوفين، كما وجه نحو الاستمرار فى توفير مزيد من الدعم للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة القليوبية وعلى مستوى الجمهورية بوجه عام.



يأتى ذلك فى إطار تعاون وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم فى تنفيذ مشروع لتطوير العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة؛ حيث تم دعم 53 مدرسة بمحافظة القليوبية وتدريب ما يقرب من 2000 معلم.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت يقوم اليوم بزيارة لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة. ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة توقيع مذكرة تفاهم للتطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتفقد كل من مركز إبداع مصر الرقمية، ووحدة تشخيص عن بُعد، ومركز خدمة عملاء مبيعات سنترال بنها 2، بالإضافة إلى افتتاح كل من مكتب بريد بنها، ومبنى منطقة بريد القليوبية.

