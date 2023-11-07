ضبط 4 أشخاص لقيامهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه شخصين في سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الامن العام بوزارة الداخلية اليوم من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه شخصين لوجود خلافات بينهم مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الآخر.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووجود متوفى ومُصاب .

بالإنتقال والفحص تبين وجود جثة (سائق ، مقيم بدائرة المركز وبها أعيرة نارية) وصديقه (عامل "مُصاب بعيار نارى" ) داخل سيارة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين المتوفى وأرشدوا عن السلاح المستخدم (بندقية آلية – وعدد من الطلقات والسيارة المستخدمة فـى الواقعة) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.