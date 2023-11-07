وزير الاتصالات يشهد إطلاق خدمات الانترنت فائق السرعة بقريتى طحانوب وكفر شبين بالقليوبية

قام اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى محافظة القليوبية؛ حيث قاما بتفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية، وإطلاق خدمات الإنترنت فائق السرعة فى قريتى طحانوب وكفر شبين ضمن قرى حياة كريمة بالمحافظة فى إطار المشروع الذى تقوم به الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الإنترنت فائق السرعة بقرى مبادرة حياة كريمة، وذلك بحضور النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب؛ حيث كان فى استقبالهم المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات وعدد من نواب وقيادات الشركة.

واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى شرح تفصيلي حول أعمال تنفيذ شبكات الاتصالات ومد كابلات الألياف الضوئية بقريتى طحانوب وكفر شبين؛ حيث تم تحويل نحو 3303 عميل إلى خدمات الفيبر بقرية طحانوب؛ فيما تم تحويل نحو 4010 عميل بقرية كفر شبين إلى خدمات الفيبر بما يضمن تحسين جودة خدمات الصوت والبيانات المقدمة للعملاء، كما تم ربط مجمع الخدمات بقرية كفر شبين بالإنترنت فائق السرعة وتنفيذ التحول الرقمى لمكتب البريد بالقرية.

واطلع الدكتور عمرو طلعت على ما تم تنفيذه لتقديم خدمات الإنترنت فائق السرعة إلى المجمع الخدمى بقرية طحانوب وتنفيذ عملية التحول الرقمى لمكتب بريد طحانوب.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية ونشر الثقافة الرقمية بقرى حياة كريمة يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود بناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى حرصه على متابعة سير العمل على أرض الواقع فى مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى حياة كريمة بالمحافظات والتى تستهدف رفع كفاءة خدمات الاتصالات وتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة بالإضافة إلى إتاحة خدمات بريدية متطورة للمواطنين، وبناء القدرات الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة؛ لافتا إلى ارتفاع معدلات إنجاز مشروعات الوزارة بقرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية.

هذا وقد تم الانتهاء من ربط 29 قرية بكابلات الألياف الضوئية من إجمالى 36 قرية من قرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية. ومن المقرر الانتهاء من ربط 3 أخرين قبل منتصف الشهر الجارى على أن يتم ربط الأربع قرى المتبقيين بعد انتهاء اعمال توصيل باقى المرافق؛ كما تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 31 محطة محمول من إجمالى مستهدف 40 محطة محمول بقرى حياة كريمة بالمحافظة؛ كذلك تم الانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد بقرى حياة كريمة بالمحافظة البالغ عددها نحو 20 مكتب بريد؛ بالإضافة إلى التواجد فى 8 مجمعات حكومية إلى جانب 2 كشك بريدى وسيارة متنقلة يتم الدفع بها فى أوقات الذروة لاسيما اوقات صرف المعاشات؛ فضلا عن بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية لأكثر من 4600 مواطن بقرى حياة كريمة بالمحافظة.

ومن جانبه؛ أكد اللواء عبد الحميد الهجان أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تعد أهم المشروعات القومية التنموية فى تاريخ مصر الحديث وتهدف فى المقام الأول إلى الارتقاء بالإنسان المصرى البسيط ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التى تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.