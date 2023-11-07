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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زوج يتخلص من عشيق زوجته في الدقهلية

مديرية أمن الدقهلية
مديرية أمن الدقهلية
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تخلص شخص من شاب في منتصف العقد الثاني من عمره بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية بتوجبه عدة طعنات نافذة له بالصدر والبطن وذلك بعدما دخل الى شقته وشاهد زوجته في وضع مخل مع المجني عليه الا ان الأخير فر هاربا ومصابا بطعناته الا انه لفظ انفاسه الأخيرة في الشارع وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وكشف تفاصيل الواقعة. 


البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أهالي منطقة دوران المجزر بشارع عبدالسلام عارف بوجود جثة هامدة لشخص به عدة طعنات .


انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة اول المنصورة الي مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة لشخص في منتصف  العقد الثالث من العمر يرتدي ملابسه وبه عدة طعنات بالصدر وجري نقل الجثة الي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرفات النيابة العامة.


وكشفت تحريات ضباط وحدة مباحث اول المنصورة ان الجثة التي عثر عليها لشخص يدعي " احمد .م .ح"، 25 عامًا، وبه عدة طعنات بالصدر ليتبين أنه تعرض للطعن علي يد شخص يدعي "حسن . ع.س"، بعدما اكتشف وجود علاقة بينه وبين زوجته "هدير . ح. ط"، و قام الزوج بضبطه مع زوجته بشقة الزوجية فقام بطعنه بسكين عدة طعنات نافذة في الصدر .
وحاول العشيق عقب اصابته بمحاولة الهروب واثناء ذلك سقط بالشارع غارقا بدمائه ولفظ انفاسه الاخيرة متأثرا باصابته .
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبدالحميد الشورى، رئيس المباحث من  ضبط الزوج والزوجة الخائنة لاستكمال التحقيقات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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