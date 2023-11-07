جامعة أسيوط الأهلية تختتم البرنامج التدريبي لتأهيل الطلاب لسوق العمل

نظمت جامعة أسيوط الأهلية، البرنامج التدريبي؛ لتأهيل الطلاب لسوق العمل، والذي نظمته كلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الأهلية، بإشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة ، والدكتور محمد أحمد عدوي وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طه أبو كريشة منسق برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، والدكتور أحمد علام منسق مساعد برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية، والدكتور محمد البريري المشرف الأكاديمي ومنسق البرنامج التدريبي، ومصطفى حسن أمين عام مساعد جامعة أسيوط.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص إدارة الجامعة على دعم انعقاد الدورات التدريبية بمختلف كليات جامعة أسيوط الأهلية؛ امتداداً لاستراتيجية الجامعة الحكومية الهادفة إلى تنمية مهارات الطالب الجامعي، وتأهيله للمنافسة في سوق العمل المحلي، والدولي، و في إطار سعيها المتواصل إلى طرح برامج دراسية، وتدريبية؛ تعمل على مواكبة التغيرات الدائمة في سوق العمل، وتنوع مجالاته.

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن؛ أن البرنامج التدريبي؛ يتيح لطلاب برنامج اللغة الإنجليزية؛ الفرصة للتعرف على طبيعة العمل المصرفي على الواقع، واكتساب مهارات عملية؛ تفيدهم في العمل في البنوك، مشيراً إلى استعداد جامعة أسيوط الأهلية؛ للتعاون مع مختلف الهيئات، والمؤسسات الحكومية، والوطنية؛ لتقديم دورات تدريبية متخصصة لطلابها؛ بما يعظم من فائدة العملية التعليمية، ويعزز من مهارات الطالب العملية.

وأضاف الدكتور علاء عبد الحفيظ، أن البرنامج التدريبي؛ تم تنظيمه بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي على مدار 3 أيام متواصلة ، تم اختتامها في اليوم الثالث؛ بعقد نشاط محاكاة للعمل البنكي، وتدريب طلاب برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بكلية العلوم الإدارية والمالية على مهارات العمل المصرفي، وذلك من خلال تدريب عملي.