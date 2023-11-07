رئيس جامعة أسيوط يجتمع بوفد من شركات متخصصة في تطبيقات تكنولوجيا المعلومات

اجتمع الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، مع وفد من شركات متخصصة في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وبرمجيات التعليم ؛ لبحث تفعيل منظومة متكاملة: لميكنة المعلومات بجامعة أسيوط الأهلية، ومواكبة التطور التكنولوجي في العمليتين الإدارية، والأكاديمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور طارق كمال المشرف على شبكة المعلومات بالجامعة، والدكتور ممدوح فاروق مدير مركز نظم المعلومات بالجامعة، والدكتورة جيهان محمد عمر المشرف العام على شئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط الأهلية، ومصطفى حسن أمين عام جامعة أسيوط الأهلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أثناء الاجتماع؛ حرص إدارة الجامعة على إنشاء بنية تحتية تكنولوجية معلوماتية بجامعة أسيوط الأهلية، وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة؛ للقيام برسالتها التعليمية، والمجتمعية، واتباع نظم معلوماتية، وإدارية، وتعليمية رقمية؛ تواكب التكنولوجيا المتقدمة.

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن؛ إن العروض المقدمة من شركة "إنفورماتيك" المتخصصة في مجال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، وبرمجيات التعليم، وشركة "ITG"؛ تتضمن: ميكنة نظم المعلومات الإدارية، والتعليمية، والمالية بالجامعات؛ من خلال نظام إلكتروني متكامل يستهدف؛ تنظيم العملية التعليمية، و تقديم خدمات إدارة شئون الطلاب؛ بداية من نظام التقديم(أون لاين) للجامعة، ونظام التسجيل، ومتابعة نتائج القبول، والتسجيل في المواد، والبرامج الدراسية المختلفة، والتواصل مع أعضاء هيئة التدريس، وسهولة متابعة التحصيل الدراسي، وكذلك إدارة أعمال الاختبارات، ورصد درجات الطلاب، وأعمال الكنترول، والمدن الجامعية ، هذا فضلاً عن تسديد المصروفات الدراسية.