الاتصالات: تحويل أكثر من 7 آلاف عميل لخدمات الفيبر بقرى حياة كريمة بالقليوبية

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل أعمال تنفيذ شبكات الاتصالات ومد كابلات الألياف الضوئية ضمن مبادرة حياة كريمة بقريتي طحانوب وكفر شبين، خلال جولته اليوم، بمحافظة القليوبية.

وأوضح الوزير، أنه جرى تحويل نحو 3303 عميل إلى خدمات الفيبر بقرية طحانوب؛ فيما جرى تحويل نحو 4010 عميل بقرية كفر شبين إلى خدمات الفيبر بما يضمن تحسين جودة خدمات الصوت والبيانات المقدمة للعملاء، كما جرى ربط مجمع الخدمات بقرية كفر شبين بالإنترنت فائق السرعة وتنفيذ التحول الرقمي لمكتب البريد بالقرية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية ونشر الثقافة الرقمية بقرى حياة كريمة يمثل ركيزة أساسية لدعم جهود بناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى حرصه على متابعة سير العمل على أرض الواقع فى مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقرى حياة كريمة بالمحافظات والتى تستهدف رفع كفاءة خدمات الاتصالات وتوفير خدمات الانترنت فائق السرعة بالإضافة إلى إتاحة خدمات بريدية متطورة للمواطنين، وبناء القدرات الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى قرى حياة كريمة؛ لافتا إلى ارتفاع معدلات إنجاز مشروعات الوزارة بقرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية.

فيما جرى الانتهاء من ربط 29 قرية بكابلات الألياف الضوئية من إجمالى 36 قرية من قرى حياة كريمة بمحافظة القليوبية.

ومن المقرر الانتهاء من ربط 3 أخرين قبل منتصف الشهر الجارى على أن يتم ربط الأربع قرى المتبقيين بعد انتهاء اعمال توصيل باقى المرافق؛ كما تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 31 محطة محمول من إجمالي مستهدف 40 محطة محمول بقرى حياة كريمة بالمحافظة.

كذلك جرى الانتهاء من تطوير كافة مكاتب البريد بقرى حياة كريمة بالمحافظة البالغ عددها نحو 20 مكتب بريد، بالإضافة إلى التواجد فى 8 مجمعات حكومية إلى جانب 2 كشك بريدى وسيارة متنقلة يتم الدفع بها فى أوقات الذروة لاسيما اوقات صرف المعاشات؛ فضلا عن بناء القدرات ومحو الأمية الرقمية لأكثر من 4600 مواطن بقرى حياة كريمة بالمحافظة.

