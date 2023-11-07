سكرتير عام مساعد البحر الأحمر يكرم المتفوقين بدورة التخطيط الاستراتيجي

اختتم ظهر اليوم، كمال سليمان السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر دورة التخطيط الاستراتيجي بقاعة التدريب بالديوان العام التي استمرت لمدة ثلاثة أيام حاضر خلالها الدكتور ياسر خليل مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين بالبحر الأحمر وعضو مجلس القومي للمرأة.
أكد سليمان أهمية التخطيط الاستراتيجي ليس في أماكن العمل فقط، ولكن مختلف مناحي الحياة فإن الفكر المبني على التعلم يستشرف المستقبل، ويحدد الآليات المناسبة لمواجهة أي تحدي أو مخاطر مستقبلية.
من جانبه شكر دكتور ياسر خليل قيادات ديوان عام المحافظة لتوفير تلك الدورات التدريبية لثقل مهارات العاملين، وخلق شبكة كوادر قيادية جديدة للتواصل الفعال بين المتدربين وقيادتهم؛ وذلك من خلال الممارسات العلمية وإضافة مهارات وخبرات جديدة لاستخدامها في إنجاز أعمالهم بالطريقة العلمية والعملية السليمة.