الجيش الثاني الميداني ينفذ مشروع مراكز قيادة خارجي ذي مستويين

نفذت إحدى تشكيلات الجيش الثانى الميدانى مشروع مراكز قيادة خارجى ذي مستويين، وذلك بحضور اللواء أ ح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع، وعدد من قادة القوات المسلحة، وفى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة الوحدات والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع، كما تم فرض عدد من المواقف التكتيكية الطارئة التى تم التعامل معها بواسطة القادة على كافة المستويات بكفاءة واقتدار مما عكس مدى ما يتمتع به رجال الجيش الثانى الميدانى من جاهزية، واستعداد قتالى عالي.

كما تم تنفيذ بيان عملي لإعداد وتجهيز وتدريب مراكز القيادة، والسيطرة على إجراءات الربط الفني والإشاري، الذى أبرز مدى قدرة العناصر المشاركة بالبيان على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم تحت مختلف الظروف.