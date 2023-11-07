البلشي: استهداف الاحتلال للصحفيين هدفه القضاء على الحقيقة

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين بقطاع غزة هو استهداف للحقيقة، مشيرا إلى أن عدد الشهداء الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي بلغ 47 زميلا، خلال شهر من العدوان على قطاع غزة.

وأضاف البلشي خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، أن الصحفيين الذين ارتقوا خلال هذا العدوان والقصف الوحشي علي قطاع 3 أمثال كل الصحفيين الذين قلتوا في العالم خلال الثلاث سنوات الماضية.

ووجه التحية لأكثر من ألف صحفي يعمل تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي، وهؤلاء هم من غيروا في كل شيء وهدموا الرواية الزائفة للعدو الصهيوني.

وأكد أن الصحفيين في غزة يعملون في ظروف مأسوية، حياتهم وعائلاتهم مهددة باستمرار، مضيفا:" لدينا عشرات الزملاء فقدوا أسرهم وأحدهم فقد أكثر من 11 شهيد من عائلته، مشيرا إلى أنه تم استهداف الصحفيين وهم يرتدون سترات الصحافة، في جريمة حرب وإبادة بحق زملائنا والشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن الاحتلال قصف مكاتب الصحف والمؤسسات الإعلامية، ودمر أكثر من 50 مقر إعلامي، مؤكدا أن الاحتلال يريد اسكات صوت الحقيقة، لكنهم مستمرون في إظهار الحقيقية رغم كل شيء، فربما تجد صحفيا يظهر على الشاشة ثم يسقط شهيدا بعد نصف ساعة.

وتابع:"الجريمة أكبر من 10 آلاف شهيد و25 ألف مصاب فلسطيني، فقد وصل الأمر لتهديد الكيان الصهيوني بقصف غزة بالنووي، فهذه نازيتهم، ونحن خاطبنا كل المؤسسات الدولية من أجل إجراء تحقيق حقيقي لما حدث لزملائنا وجرائم الحرب التي ترتكتب ضد الشعب الفلسطيني.