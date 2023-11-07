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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

خلال 24 ساعة.. الأمن يضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية

جهود قطاع أمن المنافذ
جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط 1 قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2467 مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام: ضبط 38 قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 178 حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (5 قضايا).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 

الداخلية خلال 24 ساعة