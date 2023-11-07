خلال 24 ساعة.. الأمن يضبط 5 قضايا هجرة غير شرعية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط 1 قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 2467 مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام: ضبط 38 قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 178 حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (5 قضايا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

