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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم إلحاقهم بالمعاهد العسكرية

ضبط المتهم بالنصب
ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم الحاقهم بالمعاهد العسكر
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب على آخر والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد العسكرية.
تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، ومقيم بمحافظة سوهاج) بتضرره من (موظف، ومقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد العسكرية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بالنصب المعاهد العسكرية جرائم الأموال العامة