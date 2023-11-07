ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم إلحاقهم بالمعاهد العسكرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالنصب على آخر والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد العسكرية.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، ومقيم بمحافظة سوهاج) بتضرره من (موظف، ومقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بالنصب والاحتيال عليه، والاستيلاء على أمواله بزعم قدرته على إلحاق نجله بأحد المعاهد العسكرية من خلال علاقاته بالعديد من المسئولين فى بعض الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة" إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.