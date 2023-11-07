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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوات المسلحة تنفذ عددًا من الأنشطة التدريبية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي

القوات المسلحة تنفذ
القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية
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 نفذت المنطقة الجنوبية العسكرية عددًا من الأنشطة التدريبية بالتعاون مع القوات البحرية، وقوات الدفاع الجوى، وعناصر من قوات المظلات، وحرس الحدود، وهيئة الإمداد والتموين؛ وذلك فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وقامت القوات المشاركة فى الأنشطة التدريبية المخططة بتنفيذ عدد من المهام المشتركة لمجابهة التهديدات والعدائيات، وأظهرت كافة مراحل الأنشطة المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة بأسلوب احترافي وفقًا لأحدث إستراتيجيات التخطيط العسكري والقدرة على العمل فى نسيج متكامل باتباع الأسس العلمية المدروسة لمنظومات التكتيكات القتالية المتطورة.

يأتى ذلك استمرارًا لحرص القوات المسلحة على تطوير، وتعظيم إمكانياتها من خلال تنفيذ الأنشطة التدريبية المتطورة على مختلف المسارح العملياتية للمحافظة على درجات الاستعداد والكفاءة القتالية العالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

حضر تنفيذ الأنشطة التدريبية عددٌ من قادة القوات المسلحة.

القوات المسلحة تنفذ عدداً من الأنشطة التدريبية على الإتجاه الإستراتيجى الجنوبى

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القوات المسلحة المنطقة الجنوبية العسكرية