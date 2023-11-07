نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم تخريج الدفعة رقم 55 للملحقين الدبلوماسيين، وذلك بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية الحربية، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل الكوادر الشبابية والارتقاء بمستوى وعيهم المعرفى والثقافى وفقاً لأحدث المناهج العلمية الحديثة فى كافة التخصصات المختلفة.

بدأت الفعاليات باستعراض ومناقشة البحث الجماعى للدورة بعنوان "انعكاسات المتغيرات الدولية على الأمن القومى المصرى"، تلى ذلك عرض تقرير نجاح الدورة والموقف التدريبي تضمن ما تم تنفيذه من برامج تدريبية وتأهيلية ومراحل الإعداد البدني للدارسين خلال فترة تدريبهم بالكلية الحربية.

وألقى أقدم الدارسين بالدورة كلمة قدم خلالها الشكر للقوات المسلحة على تنظيم تلك الدورات التى شكلت لهم وعى ومعرفة جديدة على أسس علمية ومدروسة تساعدهم على خدمة الوطن فى مجالاتهم المختلفة ، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة.

ووجه السفير علاء حجازى مساعد وزير الخارجية، خلال كلمته، الشكر والتقدير للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة لعقد تلك الدورات التدريبية للملحقين الدبلوماسيين بالأكاديمية العسكرية المصرية، مشدداً على ضرورة الحفاظ على المبادئ السامية التي اكتسبها الخريجون خلال فترة تدريبهم لاستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح مصر فى الخارج وتمثيلها خير تمثيل.

كما ألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة نقل خلالها تهنئته للخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم العملية، مؤكداً حرص القوات المسلحة على توفير كافة الامكانيات لتطوير نظم الإعداد والتأهيل لبناء أجيال متعاقبة مسلحين بالعلم والمعرفة فى كافة المجالات العسكرية والمدنية.

وفى ختام الفعاليات تم تبادل الدروع وتوزيع شهادات التخرج وتكريم أوائل الخريجين.

حضر المراسم اللواء أح خالد شوقى مساعد وزير الدفاع والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي وزارة الخارجية.

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم لتخريج الدفعة 55 للملحقين الدبلوماسيين

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