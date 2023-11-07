البلشي يستعرض الأوضاع المأساوية للصحفيين الفلسطينيين

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، إن الأحداث في غزة تتفاقم يومًا بعد يوم.

وأضاف نقيب الصحفيين المصريين، أن استهداف الصحفيين هو استهداف الحقيقة، لافتًا أن عدد الشهداء الصحفيين خلال شهر بلغ أكثر من ٤٧ شهيدًا ارتقوا خلال القصف الوحشي الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.

وعن أوضاع الصحفيين في غزة، أوضح نقيب الصحفيين المصريين، أن الصحفيين الفلسطينيين يعملون وسط قصف وتحت ظروف صعبة تتمثل في غياب مستشفيات وغياب الحماية، كما أنهم فقدوا عائلتهم.

وأشار البلشي إلى وجود اذدواجية في المعايير، وكل ما يحدث يخالف كل القوانين حقوق الإنسان ويخالف القانون الدولي الإنساني.

وتابع: الأعداد تزداد وما يحدث هو جريمة إبادة الشعب الفلسطيني.

وتعقد لجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بنقابة الصحفيين، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

يتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التى نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

ويتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.

يقام المؤتمر فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع فى نقابة الصحفيين، ويتخلله إعلان تفاصيل قافلة الإغاثة الإنسانية، التى تنظمها نقابة الصحفيين بالتعاون مع مختلف الجهات.

وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذي خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.