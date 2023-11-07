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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة الإدارية تفتتح المقر الجديد لفرع الدعوى التأديبية والمكتب الفني بالجيزة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
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افتتح  المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، المقر الجديد لفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا، والمكتب الفني بالجيزة، والكائن بمدينة السادس من أكتوبر.

رافقه  كلٍ من المستشار عبدالناصر خطاب، والمستشارة زينب صادق،  والمستشار أحمد عبد اللطيف، والمستشار عبد الله فتوح، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار فوزي شحاتة - وكيل المكتب الفني بالجيزة، والمستشار محمد صلاح - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار محمد روبي - مدير النيابة الإدارية بأكتوبر- القسم الثاني، ولفيف من المستشارين من أعضاء النيابة.

وعقب ذلك تفضل، يصاحبهُ الوفد المرافق له، بافتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بأكتوبر القسم الثاني، والكائن بمدينة الشيخ زايد.

يأتي ذلك في إطار رؤية المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال التوسع في إنشاء واستحداث مقرات جديدة للنيابة الإدارية في مختلف المدن والمحافظات على مستوى الجمهورية؛ بما يكفل لأعضاء النيابة وموظفيها حسن سير التحقيقات وانتظام العمل، ويُيَسّر تردد المواطنين والمتعاملين على مقرات النيابة الإدارية، وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

اعضاء المجلس الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الادارية الأمين العام للمجلس الأعلى الدعوي التأديبية العدالة الناجزة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية المستشار حافظ عباس