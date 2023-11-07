خلال مؤتمر نقابة الصحفيين.. ممثل فلسطين: ننظر إلى مصر على أنها المنقذ

قال ناجي الناجي، المستشار الإعلامي والثقافي للسفارة الفلسطينية في القاهرة، إن ما يتم الآن هو صفعة على جبين كل البشرية، لافتاً إلى أن الاحتلال الصهيوني لا يرى أمامه أي شيء، وما يحدث الآن هو تطهير عرقي وإبادة جماعية لكافة الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أنه هناك خلل في الإحصاء وعدد الشهداء أكثر من المعلن عنه.

وأضاف "الناجي" خلال ندوة لجنة توثيق جرائم الاحتلال بنقابة الصحفيين، أن الآلة العسكرية الصهيونية لا ترى أحد، لافتا إلى أن كل كلمات الشكوى تذهب هباءا وكل معاني الإنسانية تهدر أمام هذا الاحتلال.

وأشار ناجي الناجي، إلى أن هذه الفترة هي أفضل وقت ليضع العالم أجمع حدا للحروب، مطالبا القوى النعامة والمثقفون ومن يقدرون على مخاطبة الشعوب أن يقوموا بدورهم الذي يعتبر هو الاهم في هذه الفترة لوقف هذا العدوان السافر على الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يعاقب اليوم بسبب قراره بالبقاء في أرضه، مؤكدا على أن مصر وفلسطين شعبا وحكومة قرروا عدم التخلي عن القضية الفلسطينية ولن نتخلى عنها، مؤكدا أن فلسطين تنظر إلي مصر علي أنها المنقذ



وتعقد لجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بنقابة الصحفيين، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

يتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التى نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

ويتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.

يقام المؤتمر فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع فى نقابة الصحفيين، ويتخلله إعلان تفاصيل قافلة الإغاثة الإنسانية، التى تنظمها نقابة الصحفيين بالتعاون مع مختلف الجهات.

وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.