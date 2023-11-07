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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غدًا.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية مجانية بقرية الإسماعيلية

غدا.. صحة المنيا
غدا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية مجانية بقرية الاسماعيلية
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تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدًا الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، على مدار يومين متتاليين 8 و9 نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرًا عليهم.

وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.

وأشار إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تنظم قافلة طبية مجانية حياة كريمة قافلة طبية مجانية قرية الإسماعيلية