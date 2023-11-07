الأمن يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص مصاب بطعنة في الصدر بالمنصورة

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها لكشف لغز عثور الأهالى بمنطقة دوران المجزر بمدينة المنصورة على جثة شخص مجهول الهوية في العقد الرابع من العمر وبه طعنة نافذة بالصدر وملقى أسفل برج الياسمين بالمنطقة.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد عبدالهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة دوران المجزر فى مدينة المنصورة بعثورهم على جثة شخص ملقى أسفل برج الياسمين بالمنطقة وبه طعنه نافذه بالصدر ولا يوجد معه أى اوراق تدل على شخصيته.

وبإنتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة لشخص في العقد الرابع من العمر ويرتدي ملابسه وبه طعنة نافذه بالصدر وبتفتيش ملابسه لم يعثر معه على أى أوراق تدل على شخصيته.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى تحت تصرفات النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وإنتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وكلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وكشفت ملابساتها وكشف هويته .