ارتفاع إنتاج الصين من الذهب إلى 271.248 طن في 9 أشهر

أكد تقرير فني صادر اليوم الثلاثاء، عن “جولد بيليون”، أن الصين تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم والتوقعات الحالية لتحسن معدلات النمو قد تنعكس بشكل إيجابي على توقعات طلب الصين على الذهب.

وفي تقرير صدر عن وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، أعلنت عن ارتفاع إنتاج الصين من الذهب خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنسبة 0.47% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ليصل الإنتاج إلى 271.248 طن ذهب وفق البيانات الصادرة عن جمعية الذهب الصينية.

وقد بلغ استهلاك الصين من الذهب منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر إلى 835.07 طن ذهب بزيادة بنسبة 7.21% على أساس سنوي. حيث ارتفع استهلاك المشغولات الذهبية بنسبة 5.72% على أساس سنوي لتصل إلى 552.04 طن، وارتفاع استهلاك الصين من السبائك والعملات الذهبية بنسبة 15.98% على أساس سنوي إلى 222.37 طن.

من جهة أخرى، شهد الربع الثالث أيضًا تدفقات كبيرة في حيازات الصناديق الاستثمارية الصينية المدعومة بالذهب. وأضافت حيازات الصناديق في الصين 9.53 طن ذهب؛ ليصل إجمالي حيازات صناديق الذهب المتداولة في السوق الصينية إلى حوالي 59.69 طن بنهاية سبتمبر.