تحرك برلماني بشأن وضع آليات مشتركة لقبول خريجي الثانوية العامة بكليات التربية 

تقدمت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من: الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن وضع آليات مشتركة لقبول خريجي الثانوية العامة بكلية التربية بأنواعها لتأهيلهم للعمل داخل وزارة التربية والتعليم.

وقالت "سعيد": "إنه على الرغم من حرص الدولة على تنمية العنصر البشري والإرتقاء به وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إلا أنه من الواقع العملي والتنفيذي لم يرتقي إلى ما نطمح إليه، ‏كما شوهد منذ الأسابيع الماضية أزمة مسابقة 30,000 معلم، والتي جاء خضمها اعتراف صريح من وزارة التربية والتعليم بعدم جاهزية المتقدمين من المعلمين للعمل في الوزارة وتقديم الخدمة مما اضطر الوزارة لعمل المزيد من الاختبارات بخلاف اختبارات التربوي والتقدير الذي حصل عليه المعلمون،‏ كما شوهد ضعف السمات الشخصية لدى البعض وعدم قدرتهم على تمثيل ذاتهم.

وتساءلت عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: "‏لماذا لا يحدث ذلك منذ بداية تقدم الطالب للالتحاق بالكلية؟.. ولماذا لا يتم توجيه وتأهيله بشكل يتيح له الخروج والعمل داخل وزارة التربية والتعليم؟

‏وطالبت النائبة إيرين سعيد، بعمل بروتوكول تعاون بين كلا الوزارتين لوضع آليات مشتركة تسهل على المتقدم للالتحاق في كلية التربية، والتوجيه والكشف على سمات الشخصية مما يتيح له فتح أبواب العمل داخل وزارة التربية والتعليم.