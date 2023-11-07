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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الثلاثاء

البورصة
البورصة
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ارتفعت البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 23.8 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام نحو 1.581 تريليون جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.45%، ليغلق عند مستوى 23,393.41 نقطة، كما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 1.62%، ليغلق عند مستوى 4,619.64 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 1.41%، ليغلق عند مستوى 6,850.49 نقطة. 

كما ارتفع مؤشر "EGX30 Capped"  بنسبة 1.15% ليغلق عند 28,538.87 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30-TR بنسبة 1.48%، ليغلق عند مستوى 9,956.7 نقطة، وصعد أيضا مؤشر EGX ESG  بنسبة 0.19%، ليغلق عند مستوى 3,934.69 نقطة.

وسيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والاجانب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 11.9 مليون جنيه، 148.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع مسجلين صافي بلغ 160.5 مليون جنيه. 

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 4.3 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.3 مليار سهم، من خلال 119.6 ألف صفقة منفذة.

البورصة ختام التعاملات