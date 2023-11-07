أطفال قرية ترسا في القليوبية يستقبلون وزير الاتصالات بأعلام فلسطين

استقبل طلاب وأطفال قرية ترسا مركز طوخ بمحافظة القليوبية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات بممر شرفي حاملين أعلام مصر وفلسطين وسط حضور جماهيري خلال افتتاح الوزير يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والنائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حيث تبادل الوزير والحاضرين التحية مؤكدين دعم تحركات القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية.

وافتتح الوزير يرافقه المهندس رافت هندى والدكتورة غادة لبيب نائبا الوزير والدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصرى ومحمد نصر رئيس المصرية للاتصالات مكتب بريد ترسا الجديد والذى تم انشاءه مؤخرا على مساحة 130 متر الفئة الاولى بتكلفة 8 ملايين جنيه ويقدم خدمات الشهر العقارى والسجل المدنى والخدمات البريدية بكافة انواعها من ايداع وسحب وصرف معاشات كما تم تزويد المكتب الجديد ايضا بماكينات " A T M " لصرف المعاشات أيضا.

قال الوزير خلال الزيارة، إن البريد المصري يحظي بسمعة وقة طيبة وسيظل في الصدارة متمنيا للعاملين في المنظومة دوام التوفيق والتقدم.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد القرى التي يتم العمل بها بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية يبلغ 36 قرية، لمدها بالخطوط الأرضية والألياف الضوئية وخطوط الانترنت، حيث تم الانتهاء من 19 قرية من بين تلك القرية بنسبة 100%.

أطفال ترسا

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