الدفاع الروسية: مقتل وإصابة 760 أوكرانيا وإسقاط طائرتين حربيتين خلال يوم 

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء مقتل وإصابة 760 أوكرانيا وإسقاط طائرتين حربيتين و33 مُسيرة خلال يوم.

وذكرت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة "سو-27" أوكرانية في مقاطعة خاركوف وأخرى من طراز "ميج-29" في سماء دونيتسك، كما دمرت 33 مسيرة في مناطق متفرقة، واعترضت صاروخين من نظام هيمارس.

وأشارت إلى إصابة 5 تجمعات من القوات والمعدات الأوكرانية على محور كوبيانسك وبلغت خسائر كييف إلى 160 عسكريا، وعلى محور كراسني ليمان خسرت القوات الأوكرانية نحو 170 عسكريا بين قتيل وجريح.

وأضافت أنه تم صد 7 هجمات على محور دونيتسك وبلغ إجمالي خسائر العدو هناك نحو 245 جنديا بين قتيل وجريح، مشيرة إلى أنه تحييد ما يصل إلى 70 عسكريا أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك، و60 آخرين على محور زابوروجيه، فيما بلغت خسائر العدو على محور خيرسون نحو 55 عسكريا بين قتيل وجريح.

وفي سياق متصل، قال مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية، إن الجيش الروسي استخدم أنظمة "إس-400 تريمف" لإطلاق صواريخ موجهة مضادة للطائرات برؤوس موجهة نشطة.

وأضاف المصدر لوكالة أنباء "تاس" الروسية: "استخدمت روسيا نظام "إس-400 تريمف" جنبا إلى جنب مع طائرات الإنذار المبكر والسيطرة "إيه-50" في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وأطلقت الطائرات صواريخ إس-400 مضادة للطائرات ذات رؤوس موجهة نشطة، وكان استخدام النظام ضد طائرات أوكرانيا ناجحا".

وقال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في 25 أكتوبر، إن أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات الجديدة للجيش أسقطت 24 طائرة أوكرانية في خمسة أيام.

وبحسب مصدر آخر، فقد تم إطلاق صواريخ إس-400 على مسافات قصوى لتضرب أهدافا على ارتفاع حوالي ألف متر.