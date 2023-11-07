65 محضرا تموينيا للمخابز والأسواق في مركزي ديرمواس ومطاي بالمنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاءعلى رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية على مستوى كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر، بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وحماية المستهلك لضبط الأسواق والتأكد من المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، وتشديد الرقابة على المخابز البلدية لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على حقوق المواطنين.



من جانبه، قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية نفذت حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار بالتعاون الجهات المختصة، أسفرت عن تحرير 46 محضراً تموينياً، منها (نقص وزن- بدون فواتير- شهادة صحية - بيع بأزيد من السعر المقرر-إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم نظافة -عدم الإعلان عن الأسعار)، بالإضافة إلى تجميع سولار بالسوق السوداء.



وفى مركز ديرمواس، قام أحمد عامر طه رئيس المركز ومدينة، بتنفيذ حملات تموينية مكثفة بقرى المركز وتم تحرير 19 محضرا تموينيا بقريتي (تل بنى عمران – كفر خزام)، حيث جاءت المخالفات ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار -عدم نظافة- نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



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