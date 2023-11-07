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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هيئة العمل الوطني الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يريد السيطرة على غزة أمنيًا

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تريد السيطرة على غزة أمنيًا، وما يحدث في الضفة الغربية يتيح المجال لإسرائيل لاجتياح ما تريده، والسيطرة الأمنية على المراكز الأساسية، من خلال الحواجز العسكرية وجدار الفصل وغيرها.

وأضافت خلال حديثها لقناة «القاهرة الإخبارية» أن إسرائيل تريد أن تحكم غزة عسكريًا، وتسيطر عليها أمنيًا، ولكن كيف يكون ذلك؟، هل من خلال تكلفة مادية وعسكرية كبيرة جدًا من خلال الحكم المباشر أو من خلال سلطة منزوعة السلاح؟، والقدرة الأمنية الإسرائيلية على اجتياح المناطق الفلسطينية متى شاءت.

وأضافت أن العقلية الإسرائيلية واحدة في اتجاه السيطرة الأمنية على غزة، واليوم تريد إمكانية الدخول العسكري إلى غزة.

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية السيطرة الأمنية القاهرة الاخبارية المناطق الفلسطينية