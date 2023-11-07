14 قافلة طبية تجوب مدارس أشمون ومنوف لإجراء الفحوصات الطبية للعيون

أناب اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية نائبه محمد موسي ، لتدشين فعاليات القافلة الطبية للعيون بمدرسة الشهيد سامح طاحون بشما بمركز أشمون ، والتي نظمتها جمعية الليونز الدولية تحت رعاية محافظ المنوفية وبالتعاون مع شركة جونسون العالمية وبالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم والصحة بالمنوفية ضمن حملة عيون أطفالنا مستقبلنا للكشف عن مشاكل الإبصار لدى طلاب المدارس تزامناً مع اليوم العالمي للإبصار .

جاء ذلك بحضور الدكتور المهندس أحمد سالم المدير الدولي لجمعية الليونز ، المهندس حاتم عبد الخالق رئيس مجلس إدارة جمعية الليونز بجمهورية مصر العربية والوفد المرافق ، محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون .

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الليونز أنه من خلال التنسيق مع مديريات التربية والتعليم والصحة بمحافظة المنوفية ، قامت الجمعية بعمل مسح أولي علي قياس حدة الإبصار واكتشاف الأمراض الظاهرة للعيون بواقع 273 مدرسة ومعهد أزهري بمركزي أشمون ومنوف ، كما تم فحص أكثر من 250 ألف طالب بنهاية شهر أكتوبر 2023 مما أسفر عن تحديد 8 آلاف تلميذ يعانون من مشكلات بصرية .

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية الليونز أنه بفضل جهود محافظ المنوفية وسعيه في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، تم البدء في تنظيم 14 قافلة طبية موزعة علي قرى مركزي أشمون ومنوف خلال الفترة من 5 نوفمبر الحالي وتستمر لمدة 3 أسابيع ، تضم القوافل فريق طبي محترف ومدعم بأحدث الأجهزة لإجراء الفحوصات الطبية المتخصصة للعيون وتوزيع المستلزمات العلاجية اللازمة للحالات المرضية وتجهيز النظارات الطبية للحالات المستحقة وتسليمها للطلاب بالمجان ، بالإضافة إلى تحويل الحالات الحرجة والتي تحتاج إلى تدخلات جراحية إلى المستشفيات المتخصصة ، لافتاً أن القوافل الطبية تتضمن عقد محاضرات توعوية لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس لتعريف بمشاكل الأبصار وطرق الوقاية منها .

وفي كلمته نقل محمد موسي نائب المحافظ تحيات وتقدير اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية للقائمين علي جمعية الليونز الدولية لدورها الفعال والمتميز في توفير الخدمة الطبية المتميزة لأهالي المحافظة ، ومؤكدا علي دعمه الكامل لجهود الجمعية ، مشيراً إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ، كون الإنسان المصري أحد أهم أهداف محاور الجمهورية الجديدة .

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