" بلا مفتاح" يفوز بجائزة لجنة التحكيم في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة

فاز الفيلم المغربي القصير بلا مفتاح للمخرج وليد مسناوي بجائزة لجنة التحكيم في المهرجان الوطني للفيلم في طنجة حيث نافس في مسابقة الأفلام القصيرة في دورته الثالثة والعشرين والتي بدأت منذ 27 أكتوبر/تشرين الأول وحتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني. وبهذا يصبح رصيد الفيلم من الجوائز الدولية عشر جوائز.



يضم الفيلم في جعبته 9 جوائز أخرى وهم جائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان مسكون لِأفلام الرعب والخيال العلمي في لبنان وجائزة أفضل فيلم أول قصير بمهرجان بودن الدولي للأفلام بالسويد 2022 وجائزة أفضل ممثل بمهرجان كوريا الدولي للأفلام بكوريا الجنوبية وجائزة أفضل إخراج بمهرجان الدار البيضاء السينمائي الدولي المستقلة بالإضافة لعدة جوائز من مهرجان الفيلم القصير التابع لمهرجان لوس أنجلوس الدولي للأفلام كأفضل فيلم قصير وأفضل فيلم جريمة قصير وأفضل مخرج عمل أول وأفضل تصميم صوت وأفضل مكياج.



كان العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان كليرمون فيران الدولي للأفلام القصيرة، وشارك بعدها في عدة مهرجانات أخرى من بينها مهرجان فينيسيا للأفلام القصيرة، ومهرجان هوليوود للأفلام القصيرة، والمهرجان الدولي لأفلام الفانتازيا في بورتو أليغري، ومهرجان جوائز كان للأفلام المستقلة القصيرة.



تدور أحداث فيلم بلا مفتاح حول أمين، لص شاب، خلال بحثه الحثيث عن مهرب من حياته البائسة في شوارع الدار البيضاء القاسية، يقع في طريقه صندوق مجوهرات مغلق، يمثل تذكرته نحو مستقبل أكثر إشراقًا في أوروبا. لكن عندما تعلم العصابات الأخرى بشأن الصندوق الذي في حوزته، يتحتم عليه تحدي سبلهم الغادرة وأن يواجه شياطينه الداخلية حتى يتمكن من الإبقاء على حلمه حيًا.



بلا مفتاح من تأليف وإخراج وليد مسناوي، ومن بطولة ربيع غليم وإسماعيل الفلاحي وصلاح بن صالح وحسن بن بديدة، وتصوير سون دوان، وإنتاج Caestus Films، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في جميع أنحاء العالم.



وليد مسناوي تنحدر عائلته من الدار البيضاء، ودرس الإخراج والمونتاج في المدرسة العليا للفنون البصرية في مراكش، وفي عام 2015، وبينما كان يدرس للحصول على درجة الماجستير في المونتاج، أخرج الفيلم الوثائقي Six and Zero الذي نال إشادة كبيرة واختير للمشاركة في العديد من المهرجانات الدولية في مهرجان مالمو للسينما العربية. وسعيًا لمواصلة شغفه الكبير بصناعة الأفلام، تابع مسناوي البحث عن فرص لتوسيع نطاق معرفته، وشارك في عدة ورش حول العالم، ومن بينها الجامعة الصيفية لمعهد لافيمس في فرنسا، وحرم فجر للمواهب في إيران، وإنتراكشن كامب في صربيا.