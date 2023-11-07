الشركة المطورة لـ"ChatGPT" تعد بـ"قدرات خارقة" للجميع

بعد حوالي عام من الإطلاق المدوّي لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي "ChatGPT"، قدمت شركة "OpenAI" الناشئة أحدث ابتكاراتها ا، وهي روبوتات للدردشة وتقديم المشورة، مع إمكانية تخصيصها بحسب متطلبات المستخدمين، وبأدوات أكثر كفاءة وأقل تكلفة للمطورين، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وقال رئيس الشركة سام ألتمان مازحا "في 30 نوفمبر، طرحنا بشكل سري الإصدار الأول من "ChatGPT" على الإنترنت لأغراض البحث، وقد سارت الأمور بشكل جيد".

وأضاف خلال مؤتمر أقيم في سان فرانسيسكو وبُث مباشرة عبر الإنترنت، "لدينا الآن حوالى 100 مليون مستخدم نشط كل أسبوع".

ويستخدم هؤلاء الملايين من الأشخاص "ChatGPT" لكتابة الرسائل أو طلب وصفة طبخ أو اختراع قصة ليخبروها لأطفالهم، ويمكن للروبوت بعد ذلك قراءتها لهم.

ويتمكن المستخدمون المشتركون في الواجهة قريباً من الاستفادة من ميزات أكثر تطوراً، من خلال إنشاء برنامج الدردشة الآلي الخاص بهم، من دون الحاجة حتى إلى معرفة كيفية البرمجة.

فقد أطلقت "OpenAI" الاثنين ما أسمته الـ"GPT"، وهي عبارة عن أدوات "يمكنها، على سبيل المثال، المساعدة في تعلم قواعد أي لعبة لوحية أو تعليم الرياضيات للأطفال".

ومن بين الأمثلة التي وضعتها الشركة على الإنترنت، هناك "Laundry Buddy" الذي يمكن "سؤاله عن كل شيء، عن البقع وإعدادات الغسالة وغسل الملابس وفرزها"، أو خاصية أخرى تُسمى "المفاوض" يمكنها مساعدة المستخدم في "الدفاع عن مصالحه والحصول على نتائج أفضل".