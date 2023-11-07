وزير الاتصالات يتفقد مدرستي النور للمكفوفين والتربية الفكرية ببنها

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مدرسة النور للمكفوفين بمدينة بنها، وكذلك مدرسة التربية الفكرية بمدينة بنها، حيث تابع أعمال تجهيز معامل الوسائط بالأجهزة الحديثة من خلال الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تجهيز كل معمل بـ5 أجهزة للحاسب الآلي، وكذلك برامج ناطقة للشاشة، وأيضا طابعات بطريقة برايل.

وأكد وزير الاتصالات، خلال الجولة، أن الوزارة تسعى جاهدة لدعم الأشخاص ذوي الهمم على مستوى الجمهورية، وتحديدا مدارس التربية الفكرية والنور للمكفوفين بالمحافظات المختلفة، من خلال مد تلك المدارس بالوسائل التكنولوجية الحديثة والمساعدة علي التحصيل العلمي بكل مبسط وسهل.

وأكد وزير الاتصالات، حرصه على المتابعة المستمرة لمشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجارى تنفيذها للوقوف على أحدث معدلات الإنجاز والتقدم المتحقق وفقا للأهداف المرجوة والجدول الزمنى المحدد وتذليل العقبات التى قد تواجه أعمال التنفيذ والتواصل بشكل مباشر مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم وتحقيق رغباتهم والوقوف على مدى رضاهم عن خدمات الاتصالات والبريد المقدمة لهم.

وأشار طلعت، إلى أن مشاركة الوزارة فى مشروع حياة كريمة ترتكز على 4 محاور متوازية وهي تحديث مكاتب البريد وتطويرها وتوصيل خدمة الانترنت فائق السرعة لكل المنازل بالقرى من خلال مد كابلات الألياف الضوئية وتطوير المهارات والثقافة الرقمية لأهالى قرى حياة كريمة وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول.