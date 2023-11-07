تستقبل 2500 مركبة يوميا.. معلومات عن محطة كارجاس العجمي لتحويل السيارات للغاز الطبيعي

تعد محطة تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي كار جاس بالعجمي التابعة للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية الخاصة بتموين السيارات بالغاز الطبيعي للجمهور، ثاني المحطات التي تتبع الهيئة.

وفي أكتوبر الماضي، قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بافتتاح محطة تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي كار جاس بالعجمى.

تسلط (البوابة نيوز) الضوء على مميزات محطة تموين وتحويل السيارات للغاز الطبيعي كار جاس بالعجمي التابعة للهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية الخاصة بتموين السيارات بالغاز الطبيعي للجمهور.

المحطة مجهزة لتموين نحو 2500 سيارة يومياً، حيث أن طاقتها الاستيعابية نحو 30 ألف متر مكعب في اليوم.

وكما يوجد بها مركز لإحلال وتحويل السيارات للغاز الطبيعي بطاقة تحويل 10 سيارات يومياً، بالإضافة لمركز صيانة السيارات، وتضم المحطة 4 موزعات تسمح بتموين 8 سيارات في نفس الوقت.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك توسعا كبيرا في إقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي.

وثمن المحافظ دور وزارة البترول فى الاستمرار فى زيادة منافذ خدمة التموين بالغاز الطبيعى كوقود لمواكبة النمو فى الاعتماد عليه كوقود ضمن منظومة توفير الوقود بالسوق المحلى ، حيث يتوافر له العديد من المميزات منها أنه نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالي الأداء، معرباً عن سعادته بانتشار محطات التموين بالغاز الطبيعى كوقود وما تحققه من مساهمة قوية في الحفاظ على البيئة.

وأضاف الشريف، إلى أن مدينة الإسكندرية تعد من المدن الأكثر تعرضًا وتأثرًا بشكل كبير بالتغييرات المناخية، ذلك على الرغم من أن الانبعاثات الكربونية في المدينة لا تتعدى نسبة 0.24% من الانبعاثات الكربونية العالمية، ولهذا فإن إقامة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي أمر ضروري.

وأضاف محافظ الإسكندرية أن قطاع البترول من القطاعات الرائدة التى لها اساهمات كبيرة فى تنمية محافظة الإسكندرية وله العديد من المشاركات المجتمعية التى يحتاجها اهالى المحافظة.

ولفت إلى أن افتتاح محطة تموين السيارات بالغاز اليوم يضاف إلى إسهاماته ذات القيمة والتى تلبى احتياجات أهالى المحافظة، مشيراً إلى أن انتشار مثل هذه المحطات يحقق جدوى اقتصادية للمواطن فضلاً عن دورها الفعال فى الحفاظ على البيئة.

وخلال زيارة وزير البترول للمحطة، أشار إلى أن قطاع البترول مستمر فى زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعى فى كافة ربوع الجمهورية للتيسير على المواطنين، فى ظل الاعتماد على الغاز كوقود نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالى الأداء .

وأوضح وزير البترول؛ أن محافظة الإسكندرية من أعرق المناطق البترولية وتتميز بتنوع الانشطة البترولية على أراضيها ، مؤكداً أن قطاع البترول لا يتوانى فى تقديم الخدمات لأهالى المحافظة، وتلبية احتياجاتهم من الوقود والغاز الطبيعي، والعمل على إنشاء محطات تموين غاز جديدة وتطوير محطات الوقود القائمة وإضافة خدمة تموين الغاز لها لتصبح محطات وقود متكاملة.