"الشباب والرياضة" برأس سدر تستضيف فعاليات الحملة القومية "شارك.. الكلمة كلمتك"

أطلقت وزارة الشباب والرياضة ، فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة، بمدينة رأس سدر والتي تحمل شعار "شارك.. الكلمة كلمتك"، وتستهدف عقد ١٦٢ لقاء حواريا بمحافظات الجمهورية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء.

وشارك ١٠٠ شابا وفتاة، بفعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة من أعضاء مراكز الشباب وبرلمان الشباب و شباب الجامعات بمدينة رأس سدر ،

جاء ذلك في حضور محمد ذكي نائب رئيس المدينة و صباح ابو رزق مدير إدارة الشباب و الرياضه برأس سدر و محمد شوشه مسئول برلمان الشباب بمديرية الشباب و الرياضه بجنوب سيناء و حسام مصطفى مدير مركز التنمية الشبابية برأس سدر و مديري مراكز الشباب بالمدينة.



و توالت الكلمات التي تحث الشباب علي ضرورة و أهمية المشاركة مؤكدين أن المشاركة السياسية للشباب لها دورها المهم في التأثير على المشهد السياسي المصري، وأن أساس التنمية ينبع من فكرة المشاركة، وهذا ما يؤكد عظمة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة من خلال تمكين الشباب في مناحي الحياة وتقدير دورهم وتصدره المشهد الوطني بشكل غير مسبوق، وتطوير قدرات الشباب والشابات في آليات تفعيل المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي لدى الشباب بالقوانين التي تعكس حقوقهم في المشاركة السياسية، وتعميق الوعي بأهمية الهوية والتي تعتبر مدخل للمشاركة السياسية الديمقراطية.

وأن انطلاق الحملة من خلال التعرف على مفهوم المشاركة السياسية ومستوياتها وأشكالها، وانعكاسات المشاركة السياسية على تحقيق الأمن والاستقرار كأحد أهم مقومات التنمية ومتطلباتها، وأهمية دور الشباب في المشاركة الإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، من خلال توعية الأسرة والمجتمع بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية، ثم التركيز على البعد المعرفي للمشاركة السياسية كقيمة مجتمعية وركائز أساسية؛ لبناء المجتمع واستقراره في ظل الجمهورية الجديدة.

يشار أن وزارة الشباب والرياضة تسعى إلى ترسيخ فكرة المشاركة السياسية للشباب، فهي ضرورية لانخراطهم في العملية الديمقراطية مكتملة الأركان وتسهم في إحياء قيم الديمقراطية الحقة لديهم، وهذا ما يكون له دورا إيجابيا في الانتماء والولاء للوطن، والذي يعد شرطا أساسيا لمن أراد تحقيق الإنجازات والنجاحات، أن البناء الحقيقي هو الاستثمار في عقول البشر، إن المشاركة في الحياة السياسية تعد ركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

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