هاني فرحات: الرسالة وصلت من باريس ومنبهر باستقبال الزعماء والجمهور للمقطوعات الموسيقية

قدم الموسيقار هاني فرحات حفلا موسيقيا حمل عنوان “رسالة سلام من السعودية للعالم” مساء أمس الإثنين، وشارك به عازفين من مختلف قارات العالم.

الحفل أقيم في "hangar y" بباريس وسط حضور من رؤساء وزراء أوروبا وسياسيين وشخصيات بارزة من مختلف دول العالم.

قدم هاني فرحات خلال الحفل المقطوعات الموسيقية عن السلام بمزج شرقي ساحر ومتميز وأبهر الجمهور برائعة مايكل جاكسون “earth song” بالإضافة لمقطوعات أخرى.

وأكد هاني فرحات في بيان له، أن التفاعل والإبهار الذي لمسه من الجمهور يؤكد أن الرسالة وصلت بقوة ولم يقتصر النجاح على حضور الحفل بل على الصحافة والإعلام العالمي الذي حضر للتغطية وسيكون هناك رد فعل كبير في صحف وقنوات عالمية عن الحفل ونجاحه ورسالة السلام الهامة التي وصلت بالموسيقى.