متابعة مستمرة لأعمال تمهيد ورصف الطرق والشوارع بمراكز المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية اليوم الثلاثاء، بالتواجد الميدانى لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ضمن الخطة الاستثمارية 2023 /2024، مشددا على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمراكز وتحقيق السيولة المرورية.

من جانبه، أوضح اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا أنه تجرى حاليا أعمال الرصف بميدان الحلمية و الشوارع المحيطة بها ورصف شارع الغلال بالجزارين من شارع محمد بدوي و الاتجاه جنوبا، مرورا بمدرسة الآباء اليسوعيين و مستشفى الحميات بحى جنوب المدينة لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لعروس الصعيد .

كما تابع هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، أعمال تهيئة شارع المحطة بحي شرق المدينة بجوار محطة قطارات مطاي، وتفرعات شارع الجلاء حيث تم رفع الإشغالات بالشارع وقطع الطبقة الفوقية للتربة وجارى العمل بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والغاز وسنترال مطاي لتجهيز الشارع للرصف والانتهاء من أعمال الكهرباء وتوصيل الصرف الصحي للمنازل وتهيئة الاتصالات وتوصيلها قبل بدء عملية الرصف.

وفى ديرمواس، تفقد عامر طه رئيس المركز، عددا من الشوارع المدرجة بخطة الرصف للتأكد من انتهاء استبدال مواسير مياه الشرب القديمة (الاسبستوس) بمواسير بلاستيك مطابقة للمواصفات القياسية وذلك تمهيداً لبدء خطة تمهيد ورصف عدد 61 شارع بمدينة ديرمواس بطول حوالي 12كم .



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