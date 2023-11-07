بالفيديو.. تفاصيل تيسيرات مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج

قال الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشئون المصريين بالخارج، إن المرحلة الأولى من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج انتهت في شهر مايو الماضي، وكان هناك مطالبات كثيرة لعودتها مرة أخرى.

وأضاف"صابر " في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن الفترة الحالية هي المرحلة الثانية والتي بدأت بعدما صدر القرار رقم 174 لسنة 2023 يوم 29 أكتوبر الماضي ببدء تفعيلها، موضحًا أن المرحلة الأولى من المبادرة مرت بجزئين الأول مع بدء إطلاق المبادرة.

وتابع، أنه مع بدء إطلاق المبادرة فأنه كان يحق للمصري في الخارج الذي له إقامة في الخارج ولديه حساب بنكي له الحق هو أو زوجته أو أي من أولاده أكبر من 16 سنة يمكنهم استيراد سيارة مع استرداد قيمة الجمارك الخاصة بها بسعر الصرف وقت الاسترداد.

وأردف، أنه لتحقيق العائد من المبادرة حدث عدة تعديلات أهمها أنه حدوث تخفيض قيمة الجمارك بنسبة 70% للمصريين المقيمين في الدول التي لا تتمتع بالإعفاءات الجمركية، بالإضافة إلى تقليل مدة فتح الحساب البنكي، حيث إن هناك فرقا بين المصريين المقيمين في دول عربية والمقيمين داخل دول تتمتع بالإعفاء الجمركي.

وأشار إلى أنه تم بإضافة إمكانية استيراد سيارة من البلد المقيم به المصري في الخارج، خاصة ممن تبلغ أعمارهم 16 عاما فما فوق، سواء كانت سيارة مستعملة أم جديدة.