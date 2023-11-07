انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مسنة لقيت مصرعها على يد جيرانها بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة مسنة قتلها عامل وزوجته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفاة والتحفظ على المتهمين.

وتلقى قسم شرطة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغًا بالعثور على جثة مسنة، بمسكنها بدائرة القسم وسرقة قرطها الذهبي، وبالفحص أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (عامل وزوجته، مقيمان بالعقار سكن المجني عليها).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، حيث قام العامل بالدلوف إلى مسكن المجنى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى على قرطها الذهبى الذى كانت ترتديه ولاذ بالهرب، وطلب من زوجته التصرف في القرط الذهبي بالبيع لـ (عامل بمحل ذهب "حسن النية").

وأرشد عن (جزء من المبلغ المالى) المتحصل عليه، وإنفاقهما باقى المبلغ على متطلباتهما الشخصية، وأرشد عميلهما حسن النية عن القرط الذهبى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة