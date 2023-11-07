العاهل الأردني يؤكد رفض بلاده محاولات الفصل بين الضفة الغربية وغزة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ضرورة العمل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين الفلسطينيين، مشددا على رفض الأردن أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية والقطاع، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "بترا" الأردنية اليوم الثلاثاء.

وخلال لقائه في بروكسل مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، كرر الملك عبدالله الثاني تأكيده على "أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والدوائية إلى قطاع غزة ودعم المنظمات الدولية العاملة هناك".

وشدد على رفض بلاده لأية محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لافتا إلى أنهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأشار إلى "ضرورة العمل نحو حل جذري للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، في المرحلة التي تلي الحرب".

وتناول اللقاء علاقات الشراكة والتعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي وحرص الجانبين على تعزيزها في مختلف المجالات.