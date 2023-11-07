صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الصين 2024

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو اقتصاد الصين في 2023 إلى 5,4 بالمئة على خلفية انتعاش الاستهلاك وإجراءات الدعم الحكومي الأخيرة، وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو نسبته 5 بالمئة في ثاني اقتصاد عالمي، في حين رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للعام 2024، مع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4,6 بالمئة في مقابل 4,2 بالمئة سابقا.

وأوضحت المسؤولة الثانية في صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، في مؤتمر صحافي في بكين، أن التحسن في التوقعات يعكس "انتعاشا قويا في الطلب المحلي لا سيما الاستهلاك بعد إعادة فتح" البلاد إثر جائحة كوفيد.

وأضافت أن ذلك يفسر أيضا عبر "نمو أقوى من المتوقع في الربع الثالث وإجراءات الدعم الجديدة التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة".

وفي الربع الثالث، سجل إجمالي الناتج الداخلي في الصين نموا بنسبة 4,9 بالمئة على أساس سنوي، بوتيرة تقل عن تلك المسجلة في الربع السابق والتي بلغت 6,3 بالمئة، لكن أعلى من توقعات المحللين بفضل انتعاش الاستهلاك.

وأفاد المكتب الوطني للاحصاء أن مبعيات التجزئة، وهي المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، ارتفعت بقوة في سبتمبر بنسبة 5,5 بالمئة على أساس سنوي.

وأتاح أسبوع عطلة في نهاية سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني انتعاشا بقطاع السياحة.

تستهدف الصين نمواً بنحو 5 بالمئة هذا العام، بعد 3 بالمئة في 2022، وهو ما كان آنذاك أحد أدنى معدلات النمو منذ أربعة عقود.

وتراجع الاقتصاد في البلاد سببه إغلاق استمر حوالى ثلاث سنوات في العالم سبب القيود الصحية الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.