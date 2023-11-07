"رفاعة الطهطاوي" الابتدائية في ضيافة مركز الموهوبين بجنوب سيناء

استضاف المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية بالعاصمة طور سيناء، طلاب وطالبات مدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، اليوم الثلاثاء، رافقتهم زينب سامي، أخصائية إعلام تربوي، وحكمت زكريا الأخصائية النفسية بالمدرسة.
جرى خلال اللقاء التعريف بالمركز وأقسامه والخدمات التي يقدمها لأبناء المحافظة، وأقيمت ورشة عمل عن “الروبوت” بحضور فريق إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، وبمشاركة العشرات من طلاب وطالبات الصفوف الدراسية المختلفة بمدرسة رفاعة الطهطاوي الابتدائية.
تأتي الورشة تفعيلًا وتنفيذًا لتعليمات محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، وتوجيهاته باكتشاف مهارات تساعد الطلاب على مواكبة التطوير، فضلًا عن اكتشاف ورعاية الموهوبين، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.
حاضر الورشة مصطفى علام، مدرب الربوت، جرى خلالها إعطاء صورة عامة عن عالم الروبوت والعلوم المتصلة بعالم الروبوت، ومنها البرمجة والإلكترونيات والكهرباء والميكانيكا وغيرها، كما استعرضت الورشة مجموعة من الأدوات اللازمة في عالم الروبوت ووظيفة كل منها على حدة، القائم على التدريب المدرب المحترف مصطفى علام مدرب الروبوت.
وأوضح فريق المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، أن دورة "تعليم عالم الروبوت"، تستهدف دعم أبنائنا الموهوبين وتزويدهم بما يحتاجونه من علوم الروبوت مجانًا؛ لتساعدهم في دراستهم وطريقة تفكيرهم وتنظيم وقتهم وإيجاد الحلول للمشكلات التى يواجهونها بطريقة مبتكرة.
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