أبطال أوروبا.. ثلاثي هجومي متوقع لميلان المواجهة سان جيرمان

يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، ضيفًا ثقيلًا على نظيره ميلان الإيطالى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "سان سيرو"، وذلك فى قمة منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال اوروبا.

وشهدت مباراة الذهاب فوز ساحق لباريس على ميلان بثلاثية نظيفة في الجولة الثالثة على ملعب "حديقة الأمراء.

وجاء التشكيل المتوقع لميلان كالتالى:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز - توموري - ثياو - كالابريا.

خط الوسط: يونس موسى - رينديرز - لوفتوس تشيك.

خط الهجوم: لياو - جيرو - بوليسيتش.

ولن تعد المهمة سهلة أمام رجال المدرب ستيفانو بيولي المدير الفنى لفريق ميلان الذين لم يحققوا الفوز في أي من مبارياتهم الأربع الأخيرة محليًا، وقاريًا في سلسلة تضمنت خسارتهم بين جمهورهم أمام يوفنتوس بهدف نظيف، ثم السبت أمام أودينيزي بنفس النتيجة، فى مواجهة الكالتشيو.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، بينما يقع صاحب الأرض فى قاع الترتيب بنقتطين فقط.