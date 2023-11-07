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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: بعد غد بوتين يقوم بزيارة رسمية إلى كازاخستان

بوتين
بوتين
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أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة رسمية إلى كازاخستان بعد غد الخميس، لمناقشة القضايا الرئيسية للعلاقات الروسية الكازاخستانية. 

وذكر بيان للكرملين اليوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن يجري بوتين محادثات مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف حول القضايا الرئيسية لمواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية الروسية الكازاخستانية وعلاقات التحالف وآفاق التفاعل في إطار رابطات التكامل في الفضاء الأورآسي، فضلًا عن القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح البيان أن الرئيسين بوتين وتوكاييف سيشاركان عبر الفيديو في الجلسة العامة للمنتدى الـ 19 للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان، والذي سيعقد في مدينة "كوستاناي" الكازاخية، متوقعا توقيع مجموعة من الوثائق المشتركة المهمة.

 

الكرملين كازاخستان بوتين